Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'da görev yapan teknik direktör Kenan Koçak, Almanya'da liglerin yeniden başlaması ve yaşanan süreç hakkında konuşurken; "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı? sorusuunu da yanıtladı.

NTV'ye konuşan Koçak, koronavirüs süreci ile ilgili görüşlerini dile getirirken, "9 hafta önce iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştı. 14 gün karantina altıdna kaldık. Çok büyük bir titizlikle 5 haftadır küçük gruplar halinde hazırlandık. Son iki gündür de idmanlar yapıyoruz. Mesafeler de kalktı. Liglerin başlaması sürpriz oldu biraz. Takımı hazır hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ligler başladığında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Kenan Koçak şu yanıtı verdi:

"Bu mesafe konusu güncel de bir konu. 5 hafta mesafeli idman yaptık. İster istemez bazı futbolcularda psikolojik olarak alışamama var. Umarım bunları gideririz lig başlayana kadar. Bir futbolcu koronavirüse yakalandığında tüm takımı karantinaya alıyorlardı. Şimdi bu konu kalktı. Eğer bir futbolcuda çıkarsa, sadece o futbolcuyu karantinaya alıyorlar. Neden böyle çünkü Bundesliga ve Bundesliga 2 takımlarının haftada 2-3 testten geçmesi lazım. Sürekli kontrol altındayız. Eğer yine de bir futbolcuda çıkarsa, o futbolcu karantina altına alınacak."