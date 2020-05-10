Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'da görev yapan teknik direktör Kenan Koçak, Almanya'da liglerin yeniden başlaması ve yaşanan süreç hakkında konuşurken; "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı? sorusuunu da yanıtladı.
NTV'ye konuşan Koçak, koronavirüs süreci ile ilgili görüşlerini dile getirirken, "9 hafta önce iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştı. 14 gün karantina altıdna kaldık. Çok büyük bir titizlikle 5 haftadır küçük gruplar halinde hazırlandık. Son iki gündür de idmanlar yapıyoruz. Mesafeler de kalktı. Liglerin başlaması sürpriz oldu biraz. Takımı hazır hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Ligler başladığında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Kenan Koçak şu yanıtı verdi:
"Bu mesafe konusu güncel de bir konu. 5 hafta mesafeli idman yaptık. İster istemez bazı futbolcularda psikolojik olarak alışamama var. Umarım bunları gideririz lig başlayana kadar. Bir futbolcu koronavirüse yakalandığında tüm takımı karantinaya alıyorlardı. Şimdi bu konu kalktı. Eğer bir futbolcuda çıkarsa, sadece o futbolcuyu karantinaya alıyorlar. Neden böyle çünkü Bundesliga ve Bundesliga 2 takımlarının haftada 2-3 testten geçmesi lazım. Sürekli kontrol altındayız. Eğer yine de bir futbolcuda çıkarsa, o futbolcu karantina altına alınacak."
Futbolculara maçlara hazır hale getirmenin zorluğundan bahseden genç teknik adam, "9 haftadır maç yapmıyoruz. 1 haftada oyuncuları maçlara hazır hale getirmek imkansız gibi bir şey ama liglerin oynanması lazım kulüplerin ayakta kalması için. Yetkililer karar verdiyse biz de buna uyacağız" ifadesini kullandı.
"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Kenan Koçak, "Türkiye benim memleketim, benim devletim. Türkiye'yi seven birisiyim. Gömül ister ki, ilerleyen zamanlarda kendi ülkeme, kendi futboluma, kendi devletime hizmet edeyim. Zaman ne gösterir onu da bilemeyiz. Sonuçta bizler profesyoneliz. Ben hayatımda spekülasyonlara hiç katılmadım. Reklam yapma peşinde değilim. Zaman zaman teklifler geliyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz. O kulübe olan, o kulübün hocasına olan saygımdan dolayı kulüplerin adını ağzıma almadım. Onu da yapmayacağım zaten. İnşallah bir gün kavuşuruz, umarım ileride Türk futboluna hizmet ederim" diye konuştu.
(AJANSSPOR)
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