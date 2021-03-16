Kenan Sofuoğlu, 2 yaşında motosiklet kullanan oğlu Zayn'ın Formula 1 yarışçısı olmasını istiyor

Oğlu Zayn'ın da 1 yaşından beri kendisiyle piste geldiğini aktaran Sofuoğlu, "Burada eğitimlere şahit oluyor. Eğitimlerde büyük ağabeylerini motor kullanırken görürken o da haliyle kullanmak istiyor. Önceleri bisikletini kullanıyordu, daha sonra beraber motor kullanmaya başladık. Orada şunu gördüm, gaz kontrolü çok iyiydi ve gazı hissedebiliyordu. Onu anladığım zaman motora tek bindirmeye başladım. Yaklaşık 7 aydır motosikleti kendi başına kullanabilir duruma geldi." diye konuştu.

Sofuoğlu, Zayn'ın go-kart da kullanabildiğine işaret ederek, "En büyük isteğim, onların eğlenmesi. Belki ileride sporcu olabilirlerse onlara iyi bir katkı sağlamak, iyi bir eğitim vermek. Onlar da çok iyi eğleniyor, biz de. İnşallah ileride ülkemizi temsil eden sporcular haline gelebilirler." ifadelerini kullandı.

"ONU FORMULA 1'E YETİŞTİRMEK İSTERİM"

İçinde korku olduğunu ancak pistte bütün tedbirlerin alındığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Burası zaten yarış pisti, trafiğe açık alan değil. Etrafta çarpabilecekleri, yaralanıp sakatlanabilecekleri bir kaldırım, bariyer ya da bir ağaç yok. En fazla lastikler var, onlara çarpmalar oluyor. Güvenlik önlemleri alınan bir alan olduğu için burada yaşanan kazalarda kolay kolay bir şey olmaz. Bu anlamda 'Aman kaza yapar, ona bir şey olur' tedirginliği içimde yok. İnsanlar bunu eleştirebiliyor çünkü bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Hayatlarında motosikletin koltuğuna oturmamışlar. Onlara fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zayn'ın burada 1 yıldır eğitildiğini, motosikleti şans eseri kullanmadığını, bilinçli bir şekilde sürdüğünü belki canlı gözle görselerdi, çok daha iyi anlayabilirlerdi."