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Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirmişti! Yorumlara ateş püskürdü

11.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi. Zayn Sofuoğlu’nun motor kullandığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tepkiler de çığ gibi gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan olumsuz yorumlara tepki gösteren Sofuoğlu, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" paylaşımında bulundu.

AK Parti milletvekillerinden olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu'nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi.

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'a tek başına motosiklet kullanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntülerKenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntüler

"BİLMEYENLER BOŞ KONUŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" açıklamasında bulundu.

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