Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirmişti! Yorumlara ateş püskürdü

AK Parti milletvekillerinden olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu'nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi.

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'a tek başına motosiklet kullanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"BİLMEYENLER BOŞ KONUŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" açıklamasında bulundu.

