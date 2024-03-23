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Kenan Sofuoğlu bu detayları ilk kez anlattı: ‘Milletvekilliğinden çok para kaybettim’

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 10:24
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Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldığı programda milletvekilli olduğu dönemle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma hikayesini anlattı.

Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlarla sık sık gündeme geliyor.

Sofuoğlu, bu kez Youtube'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk oldu. Ünlü isim programda hayatı ve milletvekili olduğu dönemle ilgili konuştu.

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanıyla tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanıyla ilk tanışma olayı şuradan geliyor. Ben imkansızlıklarla ve maddi sıkıntılarla yarışmaya çalışan bir sporcuydum. Böyle bir çocuk var ama hiç bir desteği yok. Başkanımız o gün diyor ki bu çocuğa destek olun. Para da kazansın.
Cumhurbaşkanı her Sakarya'ya geldiğinde müsaitse bize geliyor."

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NASIL MİLLTEVEKİLİ OLDU

Milltevekili olmasıyla ilgili konuşan Sofuoğlu, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Seninle ilgili karar verdim yarışı bırakıyorsun' dedi. Başkanım benim anlaşmam var nasıl geleceğim dedim. 'Onlarla konuş Cumhurbaşkanım izin vermiyor' de dedi. dedim. Ben yarışı bırakamam dedim. Berat Albayrak aradı yarışı bırakman gerekiyor dedi. Çok para kazanıyorum ismim de büyük yerlerde 2 yarış idare ettim. Sonra bir telefon geldi. 'Bizim için milletvekillilik yapar mısın? ' dediler yaparım dedim, ama milletvekililiğin ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

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Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti Sakarya teşkilatından arandım. Yarın gelmeniz gerekiyor denildi. Ama ben buraya bir emir üzerine geldim. Cumhurbaşkanı istedi diye geldim. Cumhurbaşkanın 6 gün kala seçime konuşması vardı. Ben de yaslandım duvara bekliyorum. Berat Albayrak geldi 'Nasıl gidiyor Kenan' dedi, ben de yapamam abi şimdi gidip söyleyeceğim dedim. 'Buyur üzmek istiyorsan söyle o sana güvenmiş koltuk emanet etmiş buyur yap orada anladım ok yaydan çıkmış' bu şekilde milletvekili oldum. Hiç inanmıyordum milletvekilliğinde 5 yılım geçecek. Ayağımı masaya uzatıp resim çekip paylaştım, üstüme çok geldiler. Ben de bahane edip istifa edecektim. Naci Abi'ye ben bu küfürleri kaldıramıyorum istifamı yazıyorum dedim. 'Kimse hata yaptın cahillik yaptın demez ki sana emanet edilen koltuğu o şekilde boş bırakamazsın.' dedi. Milletvekilliğinden çok para kaybettim" ifadelerini kullandı.

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Kenan Sofuoğlu Hülya Avşar yaşında
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