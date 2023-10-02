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  4. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn bu kez de tır kullandı! 20 metrelik araçla şov yaptı

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn bu kez de tır kullandı! 20 metrelik araçla şov yaptı

02.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn kullandığı araçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 40 milyonun üzerinde olan Ferrari marka lüks aracı kullanan Zayn 20 metrelik tırla resmen şov yaptı.

Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn kullandığı araçlarla dikkat çekiyor. Sık sık farklı araçları kullanan Zayn’ın sosyal medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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Kenan Sofuoğlu’nun oğlu olan Zayn 20 metrelik tır kullandığı anları paylaştı. İki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yüklenilen tırı kullanan Zayn’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından “1 tekerden 18 tekere” notuyla paylaşıldı.

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Sosyal medyada bu paylaşımlara adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Sosyal medya kullanıcıları "Sofuoğlu nakliyat", "F16 kullanacağı videoyu sabırsızlıkla bekliyoruz", "Çocuk oyuncak etti bütün araçları" yorumlarında bulundu.

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Kenan Sofuoğlu zayn sosyal medya yaşında

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