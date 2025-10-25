Kenan Yıldız'a dudak uçuklatan transfer teklifi! Juventus duyunca 'hayır' diyemeyecek...

Real Madrid'in gündemi varsa yoksa Kenan Yıldız... Son oynanan Juventus karşılaşmasında da Kenan Yıldız'a hayran olan Real Madrid, devre arasında resmi teklifi Juventus'a iletecek.

100 MİLYON EURO İLE KAPIYA GELECEK

Real Madrid'in Juventus'un kapısına 100 milyon Euro ile geleceği öğrenilirken bonuslarla birlikte bu bonservisin 125 milyon Euro'ya çıkabileceği iddia ediliyor.

KENAN YILDIZ'A DA ZAMLI MAAŞ

Juventus'tan 2.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'a 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ileten Real Madrid, Juventus ile anlaşması durumunda Kenan Yıldız'a resmen imzayı attıracak.