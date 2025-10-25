SPOR

Kenan Yıldız'a dudak uçuklatan transfer teklifi! Juventus duyunca 'hayır' diyemeyecek...

Real Madrid'de Kenan Yıldız sesleri git gide yükselmeye devam ediyor... Xabi Alonso'nun isteği doğrultusunda girişimlere başlayan İspanyol devi, Juventus'a 100 milyon Euro'luk reddedilmesi zor bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Emre Şen
Real Madrid'in gündemi varsa yoksa Kenan Yıldız... Son oynanan Juventus karşılaşmasında da Kenan Yıldız'a hayran olan Real Madrid, devre arasında resmi teklifi Juventus'a iletecek.

100 MİLYON EURO İLE KAPIYA GELECEK

Kenan Yıldız a dudak uçuklatan transfer teklifi! Juventus duyunca hayır diyemeyecek... 1

Real Madrid'in Juventus'un kapısına 100 milyon Euro ile geleceği öğrenilirken bonuslarla birlikte bu bonservisin 125 milyon Euro'ya çıkabileceği iddia ediliyor.

KENAN YILDIZ'A DA ZAMLI MAAŞ

Kenan Yıldız a dudak uçuklatan transfer teklifi! Juventus duyunca hayır diyemeyecek... 2

Juventus'tan 2.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'a 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ileten Real Madrid, Juventus ile anlaşması durumunda Kenan Yıldız'a resmen imzayı attıracak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
