SON DAKİKA | Bahis soruşturmasında yen isimler ortaya çıktı! 27 futbolcuyu TFF duyurdu: PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Bahis skandalında yeni gelişme! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 27 futbolcunun daha bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini duyurdu. Hangi futbolcuların PFDK'ya sevk edildiği ve oynadıkları takımlar da açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan futbolcuların isim listesi şöyle:

Abdulcebrail Akbulut – Düzce Cam Düzcespor

Ahmed Kağan Gürbüz – Amasyaspor FK

Arif Rışvanoğlu – Yalova FK 77 Spor Kulübü

Berat Badak – Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Berke Çelik – MD Grup Osmaniye Spor

Bilal Güven – Niğde Belediyespor

Buğra Çiçek – Bucaspor 1928

Burak Tolunay Sekin – Menemen Futbol Kulübü

Cengiz Alp Köseer – İKAS Eyüpspor

Emin Kaan Arslan – Bulvarspor

Emin Yakup Oktay – Oktas Uşak Spor A.Ş.

Emirhan Sefa Öz – Etimesgut Spor Kulübü

Emre Nizam – Giresunspor

Gökdeniz Bayrakdar – Sipay Bodrum FK

Hüseyin Emir İkiz – Ağrı 1970 Spor Kulübü

Kaan Mert Vardar – Galata Spor Kulübü

Kerem Yorulmaz – Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Mehmet Mustafa Çolak – Edirnespor

Ömer Faruk Çalışkan – İzmir Çorlu Futbol Kulübü A.Ş.

Ramazan Karakurt – Ağrı 1970 Spor Kulübü

Tahta Batuhan Yayıkcı – Bursaspor

Tarık Yusuf Karakaya – Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Tuğra Aygün Ergün – Bandırma Spor

Ulaş Oktay Yıldız – Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

Utku Başatça – GMG Kastamonuspor

Yasin Sertkaya – Sipay Bodrum FK

Yusuf Tursun – Sultan Su İnegölspor

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

20 FUTBOLCU İÇİN SAVCILIKTAN YAZI BEKLENİYOR

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu yukarıda yer almaktadır."