Son dakika | Yayıncı kuruluşa sert yüklendi! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 'Yasin Kol' yanıtı

Son dakika haberi: Futbolda bahis operasyonu Türkiye'nin gündemini salladı. Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan, Alassane Ndao ve Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Hakem Zorbay Küçük adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise TFF 22 hakemi daha disiplin kuruluna sevk etti.

HACIOSMANOĞLU: "REZİL KARARLAR ALINDI, SUÇLAR ÖRTBAS EDİLDİ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis skandalıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan satır başları:

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz camiayla iyi geçinelim de 3 gün daha burada kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak.

Öyle rezil kararlar alındı, öyle suçlar örtbas edildi ki bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum verdiği mücadeleden dolayı.

Üzülerek görüyorum ki operasyonlar derinleştikçe bir panik havası esmeye başlıyor. Konuşmalarına, tavırlarına yansıyor.

"YASİN KOL SONUCA ETKİ ETMEDİ"

Dursun abi ve Abdullah kardeşimizin maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Ama orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağının bilinmesi lazım.

"TEMİZLİKTEN SONRA HAKEMLİK TRAVMAYA UĞRADI"

Türk futbolunda temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi derin travmaya uğradı. Bu hakem arkadaşlarımıza destek değil de köstek olmaya çalışmak Türk futbolunun geleceği açısından hayırlı olmaz.

"ARDA KARDEŞLER'İN HAKEMLİĞİ BENİM İÇİN GEÇEN SENE BİTMİŞTİ ZATEN"

Galatasaray kulübümüzün hocası "Arda Kardeşler'in günahı neydi? Onun bitti, Yasin Kol'un niye bitmedi?" diyor. Yasin'in pozisyonuyla Arda'nın pozisyonu bir değil. Bu mesajlar Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Arda Kardeşler'in hakemliği benim için geçen sene Galatasaray-Beşiktaş maçında bitmişti zaten.

"UFAK HATALARI BÜYÜK HATALAR GİBİ GÖSTERİP GEÇMİŞİ UNUTMAMAMIZ LAZIM"

Hacıosmanoğlu'nun soru-cevap kısmındaki açıklamaları ise şöyle:

Eskiye göre hakemlerin performansı çok daha iyi. Sana göre hata olan, kurala göre hata olmayan konudan dolayı hakemlere bu kadar baskı kurmaya kalkarsanız amaçladığımız sağlıklı ortamı beraber yakalayamayız. Ufak hataları büyük hatalar gibi gösterip geçmişi unutmamamız lazım. Bu hakem arkadaşlarımıza hep birlikte destek olmalıyız.

Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Baskıyla, yıldırmayla alakalı bir şey değil. Türk futboluna layıkıyla hizmet edemeyeceğimizi düşünürsek görevi kendi irademizle bırakırız.

Makamı, mevkisi bizim için önemli değil. Bunun bir sırası var. Bahsettiğiniz doneler bize henüz gelmedi. Geldiği zaman gereği yapılacak. Görev tanısı ne olursa olsun. Biz Federasyonun uhdesindeki göreve bakıyoruz. Gözlemci, temsilci, antrenör, masör, menajer olan, bilgi geldiği zaman hep beraber göreceğiz.

"VAR'DAKİ HATALARI KABUL ETMİYORUM"

Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum VAR'daki hataları kabul etmiyorum çünkü orada sağlıklı karar vermek zorundasınız.

