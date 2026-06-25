Kenan Yıldız'dan ABD maçı öncesi 'Galatasaray' göndermeli özür!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan ve üst üste aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya erken veda eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Prestij niteliği taşıyan bu zorlu mücadele öncesinde milli takımın parlayan yıldızı Kenan Yıldız, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM, FUTBOL BU"

Turnuvaya erken veda etmelerinin takım üzerinde yarattığı moral bozukluğuna değinen Kenan Yıldız, sahada istediklerini yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını savundu. Genç yıldız yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

"Herkes çok üzgün ama futbol bu. Bazen uğraşırsınız, istediğinizi sahaya yansıtsanız bile istediğinizi alamazsınız. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum ama maalesef o sonuçlar geldi. Futbolun 3 skordan oluştuğunu hepimiz biliyoruz maalesef."

ABD BASKISI SORUSUNA 'GALATASARAY' YANITI

Basın mensuplarının, ev sahibi ABD'nin ateşli taraftarı önünde oynamanın üzerlerinde baskı yaratıp yaratmayacağı yönündeki sorusuna ise Kenan Yıldız'dan oldukça iddialı bir yanıt geldi. Süper Lig tecrübesine atıfta bulunan Juventus'un genç yıldızı, "ABD taraftarından bahsettiniz, Galatasaray deplasmanından da hatırlıyorum, büyük taraftarların önünde oynamaya oldukça alışkınım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Açıklamalarının son bölümünde taraftarlara ve Türk milletine seslenen Kenan Yıldız, turnuvadaki başarısızlıktan ötürü net bir şekilde özür diledi:

"Türk halkından ve bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum, bu bizim için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda sizi gururlandırabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağız."