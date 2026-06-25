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Kenan Yıldız'dan ABD maçı öncesi 'Galatasaray' göndermeli özür!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrası gözler formalite icabı oynanacak ABD maçına çevrilirken, genç yıldız Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Türk halkından yaşanan hüsran için özür dileyen milli futbolcu, ABD taraftarının baskısıyla ilgili gelen bir soruya ise "Galatasaray deplasmanından alışkınım" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekti.

Kenan Yıldız'dan ABD maçı öncesi 'Galatasaray' göndermeli özür!
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan ve üst üste aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya erken veda eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Prestij niteliği taşıyan bu zorlu mücadele öncesinde milli takımın parlayan yıldızı Kenan Yıldız, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM, FUTBOL BU"

Kenan Yıldız dan ABD maçı öncesi Galatasaray göndermeli özür! 1

Turnuvaya erken veda etmelerinin takım üzerinde yarattığı moral bozukluğuna değinen Kenan Yıldız, sahada istediklerini yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını savundu. Genç yıldız yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

"Herkes çok üzgün ama futbol bu. Bazen uğraşırsınız, istediğinizi sahaya yansıtsanız bile istediğinizi alamazsınız. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum ama maalesef o sonuçlar geldi. Futbolun 3 skordan oluştuğunu hepimiz biliyoruz maalesef."

ABD BASKISI SORUSUNA 'GALATASARAY' YANITI

Kenan Yıldız dan ABD maçı öncesi Galatasaray göndermeli özür! 2

Basın mensuplarının, ev sahibi ABD'nin ateşli taraftarı önünde oynamanın üzerlerinde baskı yaratıp yaratmayacağı yönündeki sorusuna ise Kenan Yıldız'dan oldukça iddialı bir yanıt geldi. Süper Lig tecrübesine atıfta bulunan Juventus'un genç yıldızı, "ABD taraftarından bahsettiniz, Galatasaray deplasmanından da hatırlıyorum, büyük taraftarların önünde oynamaya oldukça alışkınım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Kenan Yıldız dan ABD maçı öncesi Galatasaray göndermeli özür! 3

Açıklamalarının son bölümünde taraftarlara ve Türk milletine seslenen Kenan Yıldız, turnuvadaki başarısızlıktan ötürü net bir şekilde özür diledi:

"Türk halkından ve bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum, bu bizim için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda sizi gururlandırabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağız."

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Türkiye dünya kupası galatasaray milli takım Kenan Yıldız
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