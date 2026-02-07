Kenan Yıldız'dan tarihe geçecek imza! Hayatının sonuna kadar çuvalla para kazanacak

İtalya Serie A devi Juventus, geleceğini Türk yıldızı Kenan Yıldız'a emanet etti. Siyah-Beyazlı yönetim, performansıyla büyüleyen 20 yaşındaki milli futbolcuyla masaya oturdu ve mutlu sona ulaştı.

MAAŞI 4 KATINA ÇIKTI: 1.7'DEN 7 MİLYON EUROYA!

La Gazzetta dello Sport'un manşetten duyurduğu habere göre; taraflar 4 yıllık yeni kontrat için el sıkıştı. Anlaşmanın mali detayları ise dudak uçuklattı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1,7 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız'ın maaşına devasa bir zam yapıldı. Milli yıldız, gelecek sezondan itibaren yıllık net 7 milyon Euro kazanacak.

SADAKAT BONUSU: +6 MİLYON EURO

Juventus'un Kenan'ı elinde tutmak için ne kadar istekli olduğu "bonus" maddesinde ortaya çıktı. Genç yıldıza imzayı attıktan sonra bu sezonki maaşının 6 milyon Euro'ya yükseltileceği, ayrıca 6 milyon Euro'luk sadakat bonusu ödeneceği belirtildi.

DÜNYAYA MESAJ: "ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ"

İtalyan basını, bu imzayı sadece bir sözleşme yenileme olarak görmüyor. Yapılan analizde, "Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi sadece bir imza değil, dünyaya verilen bir mesaj. Juventus, eski ihtişamına dönmek istiyor ve bu yenileme bunun ilk adımı" ifadeleri kullanılarak Kenan'ın projenin merkezinde olduğu vurgulandı.

VLAHOVIC GİDİYOR, KENAN ZİRVEYE ÇIKIYOR

Takımda şu an 12 milyon Euro ile tavan ücreti alan Dusan Vlahovic'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sırp golcünün ayrılığıyla birlikte Kenan Yıldız, Juventus'un en çok kazanan ve en değerli oyuncusu statüsüne yükselecek.

BU SEZON NE YAPTI?

10 numaralı formanın hakkını veren Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımın hücumdaki lideri oldu.