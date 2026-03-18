Kenan Yıldız'dan transfer açıklaması! "Tüm gün telefondalar ama..."

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya basınından Corriere dello Sport'a konuştu.

TRANSFERİNE DAİR KONUŞTU!

"Başarın, anlattığın gibi, ailenin hayatını değiştirdi. Onlar bunu nasıl yaşıyor?"

Kenan Yıldız: “Çok sakin değiller. Tüm gün telefondalar.”

"Kiminle konuşuyorlar? Real? Barcelona? Arsenal?"

Kenan Yıldız: “Bilmiyorum, hep meşguller. Ama benim geleceğim Juventus'ta.”

"ÇOK YETENEKLİ İSİMLER VAR..."

"Türk Milli Takımı'nda Arda Güler, Semih, Can Uzun gibi çok yetenekli gençler var.”

NEDEN ALMANYA YERİNE TÜRKİYE?

SORU: "Neden Almanya yerine Türkiye’yi seçtin?"

“Almanya’da beni yeterli görmüyorlardı, hep başkalarını çağırıyorlardı. Sadece ben yeteneklerimin farkında değildim; çocukken katıldığım tüm turnuvalarda MVP seçilirdim. Sekiz yaşındayken 18 yaşındakilere karşı oynuyordum"

"CAN UZUN İLE BİRLİKTE BÜYÜDÜK..."

SORU: "Tek çocuksun, değil mi?"

“Hayır, bir kardeşim var: Eintracht’ta oynayan Can Uzun. Birlikte büyüdük, birlikte takımda ve milli takımda oynadık, gerçek kardeş gibiyiz. Günde üç kez konuşuruz. Hatta bak şimdi beni arıyor.”

BAYERN MÜNİH'TEN AYRILIĞI İÇİN KONUŞTU!

“Mesele para değildi, para problemim yoktu. Bayern'de çok fazla sorunum vardı. 9 yıl orada kaldım ve hiçbir zaman onların güvenini hissetmedim; onlara göre her zaman benden daha iyi biri vardı. Ayrılmak kolaydı, hatta doğaldı diyebilirim.”

"Asla para için oynamadım, kendimi geliştirmek için oynadım. Paranın her zaman bir sonuç olduğunu düşündüm. Ailem bu kısmı hallediyor. Aileme sadece Juve'de çok mutlu olduğumu söyledim.

DEL PIERO AÇIKLAMASI!

"Bu tür karşılaştırmaları sevmiyorum çünkü ben daha yeni başlıyorum, o ise bir dünya futbol efsanesi, Juve ve futbol tarihinin bir parçası. Kendi hikayemi yazmak, geride kendime ait bir iz bırakmak istiyorum."