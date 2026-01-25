Kenan Yıldız geceye damga vurdu! Spaletti'den maç sonu itiraf: O normal değil!

Serie A’da 22. haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelesinde Juventus, sahasında Napoli’yi farklı mağlup ederek haftaya damga vurdu. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, güçlü rakibini 3-0’lık skorla geçmeyi başardı.

KENAN YILDIZ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Juventus’un galibiyet yolundaki ilk adımı 22. dakikada Jonathan David’den geldi. Maçın ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 86. dakikada, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic belirledi.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Attığı golün yanı sıra sahadaki enerjisi ve performansıyla öne çıkan Kenan Yıldız, tribünlerden bir kez daha alkış aldı. Genç yıldız, bu sezon Serie A’da çıktığı 22 maçta 8 gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Bu sonuçla Juventus puanını 42’ye yükseltirken, Napoli 43 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ligin 23. haftasında Juventus deplasmanda Parma ile karşılaşacak, Napoli ise sahasında Fiorentina’yı konuk edecek.

"NORMAL BİRİ DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti "Kenan Yıldız normal biri değil. O bir uzaylı. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı." ifadelerini kullandı.