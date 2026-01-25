SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Kenan Yıldız geceye damga vurdu! Spaletti'den maç sonu itiraf: O normal değil!

Serie A’nın 22. haftasında Juventus, sahasında Napoli’yi 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Jonathan David, Kenan Yıldız ve Filip Kostic’in golleriyle kazanan siyah-beyazlılarda, milli yıldız Kenan Yıldız performansıyla yine öne çıktı.

Kenan Yıldız geceye damga vurdu! Spaletti'den maç sonu itiraf: O normal değil!
Berker İşleyen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Serie A’da 22. haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelesinde Juventus, sahasında Napoli’yi farklı mağlup ederek haftaya damga vurdu. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, güçlü rakibini 3-0’lık skorla geçmeyi başardı.

KENAN YILDIZ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Kenan Yıldız geceye damga vurdu! Spaletti den maç sonu itiraf: O normal değil! 1

Juventus’un galibiyet yolundaki ilk adımı 22. dakikada Jonathan David’den geldi. Maçın ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 86. dakikada, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic belirledi.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Kenan Yıldız geceye damga vurdu! Spaletti den maç sonu itiraf: O normal değil! 2

Attığı golün yanı sıra sahadaki enerjisi ve performansıyla öne çıkan Kenan Yıldız, tribünlerden bir kez daha alkış aldı. Genç yıldız, bu sezon Serie A’da çıktığı 22 maçta 8 gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Bu sonuçla Juventus puanını 42’ye yükseltirken, Napoli 43 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ligin 23. haftasında Juventus deplasmanda Parma ile karşılaşacak, Napoli ise sahasında Fiorentina’yı konuk edecek.

"NORMAL BİRİ DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti "Kenan Yıldız normal biri değil. O bir uzaylı. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı." ifadelerini kullandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"
Son haftaların en iyisiydi! F.Bahçe'ye çok kötü haberSon haftaların en iyisiydi! F.Bahçe'ye çok kötü haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi

Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.