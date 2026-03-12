SPOR

Galatasaray'da 5 Milyon Euro'luk tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Soyunma odasında Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 devirdiği o muhteşem gecenin ardından Başkan Dursun Özbek'in takıma verdiği 5 milyon Euro'luk dev primin perde arkası aralandı! Maç sonu soyunma odasına inerek futbolcuların coşkusuna ortak olan Özbek'in, daha önce 3 milyon Euro olarak belirlediği primi dünya yıldızı Victor Osimhen'in tek bir sözüyle rekor seviyeye çıkardığı öğrenildi. İşte soyunma odasını bayram yerine çeviren o tarihi diyaloğun ve çılgın kutlamaların detayları...

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Galatasaray'da, tarihi zaferin kutlamaları RAMS Park soyunma odasında zirveye ulaştı.

Takımın sahadaki muazzam mücadelesini ödüllendirmek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu soyunma odasında aldı.

OSİMHEN SÖZE GİRDİ, PRİM 5 MİLYON EURO'YA ÇIKTI!

Galatasaray da 5 Milyon Euro luk tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Soyunma odasında Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma 1

Soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Özbek, çeyrek finale yükselme primini daha önce 3 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak zafer sarhoşluğu ve takımın müthiş kenetlenmesi, bu rakamı anında güncelledi.

Başkan Özbek'in prim konusunu açtığı esnada söze giren takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in, gülümseyerek "Başkanım, bu efsane galibiyetin şerefine primi 5 milyon Euro yapalım!" teklifinde bulunduğu öğrenildi. Osimhen'in bu samimi isteğini geri çevirmeyen Dursun Özbek, çeyrek final primini anında 5 milyon Euro'ya çıkardığını takıma müjdeledi.

SOYUNMA ODASINDA 'ÖZBEK' TEZAHÜRATLARI!

Galatasaray da 5 Milyon Euro luk tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Soyunma odasında Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma 2

Osimhen'in devreye girmesi ve Başkan Özbek'in 5 milyon Euro'luk bu devasa jesti sonrası RAMS Park soyunma odasında adeta yer yerinden oynadı.

Prim artışının duyurulmasının ardından tüm takımın büyük bir coşku yaşadığı ve futbolcuların hep bir ağızdan Dursun Özbek lehine tezahüratlarda bulunduğu ifade edildi. Florya'da kenetlenmeyi arşa çıkaran bu prim müjdesi sonrası Sarı-Kırmızılılar, 18 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak zorlu rövanştan turla dönerek bu rekor ödülün sahibi olmak için sahaya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray Victor Osimhen Osimhen
