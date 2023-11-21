Kenan Yıldız için ilginç açıklama! ''Ronaldo'dan daha iyi, matkap gibi delip geçiyor''

Almanya maçında gösterdiği performansla kısa süre içinde herkesi kendine hayran bırakan Kenan Yıldız için eski hocasından ilginç bir açıklama geldi.

"MATKAP GİBİ DELİP GİDİYOR"

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar, "Kenan Yıldız'ı ben şöyle anlatıyorum; matkap gibi delip gidiyor, öyle bir futbolcu. Topu ayağına aldığında ondan geri çalmak neredeyse imkansız gibi." dedi.

"RONALDO'DAN DAHA İYİ"

Kenan Yıldız'ın Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Soykan Başar, "Kenan Yıldız, Cristiano Ronaldo'dan daha yetenekli. Ronaldo gibi çok güçlü ve top tekniği Ronaldo'dan daha iyi." ifadelerini kullandı.





