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Kenan Yıldız için ilginç açıklama! ''Ronaldo'dan daha iyi, matkap gibi delip geçiyor''

21.11.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, düzenlenen hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelmiş ve Kenan Yıldız maçta harikalar yaratmıştı. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Almanya filelerini sarsan Kenan Yıldız büyük beğeni toplamıştı.

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Almanya maçında gösterdiği performansla kısa süre içinde herkesi kendine hayran bırakan Kenan Yıldız için eski hocasından ilginç bir açıklama geldi.

"MATKAP GİBİ DELİP GİDİYOR"

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U19 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar, "Kenan Yıldız'ı ben şöyle anlatıyorum; matkap gibi delip gidiyor, öyle bir futbolcu. Topu ayağına aldığında ondan geri çalmak neredeyse imkansız gibi." dedi.

"RONALDO'DAN DAHA İYİ"

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Kenan Yıldız'ın Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Soykan Başar, "Kenan Yıldız, Cristiano Ronaldo'dan daha yetenekli. Ronaldo gibi çok güçlü ve top tekniği Ronaldo'dan daha iyi." ifadelerini kullandı.

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