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Kenan Yıldız için transfer açıklaması! Türkiye'den üç büyük takım da istiyor

21.11.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, düzenlenen hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelmiş ve Kenan Yıldız maçta harikalar yaratmıştı. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Almanya filelerini sarsan Kenan Yıldız büyük beğeni toplamıştı. İtalya basınında TuttoSport'un haberinde, Kenan Yıldız'ı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istiyor.

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Almanya maçında gösterdiği performansla kısa süre içinde herkesi kendine hayran bırakan Kenan Yıldız için İtalyan basını transfer iddiasında bulundu.

3 BÜYÜK TAKIM DA İSTİYOR

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kenan Karaman'ı istediğini yazan İtalyan basını, en ciddi talibin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

ARDA GÜLER SONRASI 10 MİLYON EURO

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Arda Güler'in ayrılığı sonrası Juventus'a 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edilen Fenerbahçe'nin bu teklifinin reddedildiği aktarıldı. Teklifin kabul edilmemesine rağmen ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'nun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

18 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Serie A ve C'de da 10 maça çıkarken takımına takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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