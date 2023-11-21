Kenan Yıldız için transfer açıklaması! Türkiye'den üç büyük takım da istiyor

Almanya maçında gösterdiği performansla kısa süre içinde herkesi kendine hayran bırakan Kenan Yıldız için İtalyan basını transfer iddiasında bulundu.

3 BÜYÜK TAKIM DA İSTİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kenan Karaman'ı istediğini yazan İtalyan basını, en ciddi talibin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

ARDA GÜLER SONRASI 10 MİLYON EURO

Arda Güler'in ayrılığı sonrası Juventus'a 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edilen Fenerbahçe'nin bu teklifinin reddedildiği aktarıldı. Teklifin kabul edilmemesine rağmen ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'nun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

18 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Serie A ve C'de da 10 maça çıkarken takımına takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.





