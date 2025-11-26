Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Bodo/Glimt ile Juventus, Aspmyra Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Soğuk hava koşullarının ve zorlu zemin şartlarının damga vurduğu mücadelede İtalyan ekibi, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun temposunu belirlemekte zorlanan Juventus, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle üstünlüğü ele geçirdi.

Juventus’un gollerini 48. dakikada Openda, 59. dakikada McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. Ev sahibi ekip ise mücadele boyunca dirençli bir oyun ortaya koysa da son bölümde yediği golle puan şansını yitirdi.

KENAN YILDIZ OYUNA GİRDİ, MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan milli futbolcu Kenan Yıldız, oyunun dengesini değiştiren isimlerden biri oldu. Genç yıldız, hücumda yaptığı hızlı çıkışlarla rakip savunmayı zorladı ve takımının 2. golünde McKennie’ye asist yaparak skora doğrudan katkı sağladı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Performansıyla teknik heyetten övgü alan Kenan, UEFA tarafından “Maçın Oyuncusu” seçildi. Bu sezon form grafiğini adım adım yükselten 19 yaşındaki futbolcu, Juventus’un Avrupa arenasında aldığı kritik galibiyette başrol oynayan isimlerden biri olarak dikkat çekti.