Kenan Yıldız Türk futbol tarihinin rekorunu kırabilir! Öyle bir teklifle geldiler ki...

İtalya Serie A’da Juventus formasıyla parlayan Kenan Yıldız, İngiltere Premier Lig devlerinin radarına girdi. Genç yıldızın performansı, hem Chelsea hem de Manchester United’ın ilgisini çekti.

90 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz basınına göre Manchester United, 2026 yaz transfer döneminde Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmayı birinci hedef olarak belirledi. Kırmızı Şeytanlar’ın, milli futbolcu için 90 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlandığı ifade edildi.

KENAN KALMAK İSTİYOR

Juventus’un genç yeteneği ise kulübünden ayrılmak istemiyor. 19 yaşındaki Kenan, bu sezon İtalyan ekibinde 12 maçta görev aldı ve 5 gol, 6 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

Transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle el değiştiren oyuncusu olacak.