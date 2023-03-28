Kendall Jenner beyaz atlet altına hiçbir şey giymedi... Yatak pozu

Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden model Kendall Jenner son yıllarda podyumların aranan ismi... Her hareketinin eleştirildiğini ve devamlı zorbalığa uğradığını zaman zaman katıldığı yayınlarda anlatan Jenner işini iyi yapan modellerden.

Moda dünyasının en çok aranan modellerinden biri olan Jenner bir marka için kamera karşısın geçti.

27 yaşındaki model, yatakta baştan çıkarıcı bir şekilde poz verirken içine hiçbir şey giymemişti ve sütyensiz olmayı da pek umursuyor gibi değildi.

Beyaz bir tişört giyen Kendall Jenner'in yatak pozları hayranlarından tam not aldı.



Yatakta verdiği pozlarla dikkat çeken model "Modayı severek büyüdüm ve bu sektördeki en parlak insanlardan bazılarıyla çalıştığım için inanılmaz derecede şanslıyım" diyor.



