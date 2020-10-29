MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner'ın tanga bikinili pozları olay oldu

Kendall Jenner'ın tanga bikinili pozları olay oldu

29.10.2020 15:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendall Jenner'ın tanga bikinili pozları olay oldu

Ablası Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adada bulunan Kendall Jenner tanga bikinisini giyip suya girdi.

Kendall Jenner ve ailesi, geçtiğimiz hafta Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adaya uçtu. Hangi adada oldukları bilinmeyen aile adaya gitmeden önce koronavirüs testi de yaptırdı.

Ablasının doğum günü için adada olan güzel model gündüzleri güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

34964554-8889953-image-m-57_1603909357569

Tanga bikinisiyle suyun içinde pozlar veren Jenner seksi görüntüsüyle beğeni topladı.

34964550-8889953-image-m-58_1603909372976

Saçlarını iki yandan ören Kendall Jenner renkli bikinisiyle fit vücudunu sergiledi. Jenner'ın salgın döneminde ailesiyle tatile gitmesi bazı takipçilerinden ise eleştiri aldı.
34964552-8889953-image-a-54_1603908693258

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’
Plajda frikik veren Hazal Filiz Küçükköse bakın kim?Plajda frikik veren Hazal Filiz Küçükköse bakın kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Para var geziyolar takipçileride evde züğürt olarak instagramda takılıp millete yorum yapıp eleştiriyor yani boş işler müdürleri

En Çok Okunan Haberler

Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı

Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik

Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik

Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Diğer Haberler

Murat Dalkılıç konserinde şoke eden görüntüler

Bakan uyarıyor ama!.. Şoke eden görüntüler

Berkay Şahin-Özlem Ada Şahin çifti: 10 günde bir koronavirüs testi yapıyoruz

'10 günde bir koronavirüs testi yapıyoruz'

Ebru Polat arkadaşıyla sevgili oldu! 'Annemi dinledim'

Arkadaşıyla sevgili oldu! 'Annemi dinledim'

Cemal Can Canseven Kim Kardashian’a seslendi! ‘Hırsız seni fikirsiz...’

Survivor Cemal Can'dan Kim'e: ‘Hırsız seni...’

The Walking Dead ekibi Kim Kardashian ile dalga geçti

Ünlü dizinin ekibi fena ti'ye aldı! Olay oldu

Serdar Ortaç’tan Fransız mallarına boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.