Kendall Jenner'ın tanga bikinili pozları olay oldu

Kendall Jenner ve ailesi, geçtiğimiz hafta Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adaya uçtu. Hangi adada oldukları bilinmeyen aile adaya gitmeden önce koronavirüs testi de yaptırdı.

Ablasının doğum günü için adada olan güzel model gündüzleri güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Tanga bikinisiyle suyun içinde pozlar veren Jenner seksi görüntüsüyle beğeni topladı.

Saçlarını iki yandan ören Kendall Jenner renkli bikinisiyle fit vücudunu sergiledi. Jenner'ın salgın döneminde ailesiyle tatile gitmesi bazı takipçilerinden ise eleştiri aldı.



