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Kendall Jenner hamile mi? Annesi gündem oldu

26.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın Twitter paylaşımı kafaları karıştırdı. Anne Jenner'ın biberon emojisi not düştüğü paylaşımına kızını etiketlemesi 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi.

Kendall Jenner hamile mi? Annesi gündem oldu

14 Şubat'ta basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşadığını duyuran ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Daha önce de "Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara 'Haydi, annenize gidin' diyorum" şeklinde konuşan Jenner'ın annesi Kris Jenner, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Twitter hesabından biberon emojisi not düştüğü paylaşımına kızını etiketleyerek, "Bunu aldın" diyen anne Jenner, 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi.

"BU HAMİLELİK DUYURUSUNA BENZİYOR"

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Annesinin gönderisine kayıtsız kalmayan ünlü model, "Bu hamilelik duyurusuna benziyor" şeklinde konuştu.

Jenner'ların bu paylaşımları takipçilerini heyecanlandırdı.

"O ANCAK BEBEK BAKICILIĞI YAPAR!"

Birçok hayranı, biberon ikonundan yola çıkarak, Kendall Jenner'ın hamile olduğunu savundu.

Kris Jenner'ın bir takipçisi, paylaşıma, "Kendall hamilemi mi?" yorumunu yaparken, bir başkası ise, "O ancak bebek bakıcılığı yapar" dedi.

Anne Jenner'ın bazı takipçileri ise onun çok iyi bir menajer olduğunu ve dikkat çekmek konusunda büyük bir ustalık sergilediğini belirtti.

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Kris Jenner Kylie Jenner
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