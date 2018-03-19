MAGAZİN

Kendall Jenner ile Bella Hadid bikini üstlerini çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Kendall Jenner ile Bella Hadid bikinileri çıkardı ve üstsüz fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı

Kendall Jenner ile Bella Hadid bikini üstlerini çıkardı

Bella Hadid geçtiğimiz cumartesi günü arkadaşları model Kendall Jenner, fotoğrafçı Renell Medrano ve şarkıcı Justine Skye ile birlikte bir araya geldi.

Dört arkadaş bikinileri çıkardı ve kristal denizin sularına kendilerini bıraktı. 21 yaşındaki seksi model Bella Hadid paylaştığı fotoğrafın altına 'Bu saf aşkı özleyerek uyandım' yazdı.

Kendall Jenner da Bella Hadid gibi Instagram hesabından başka bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafın altına 'benim insanlarım' yazdı. Bu fotoğrafların nerede çekildiği tam net olmasa da 2017 Mayıs ayında çekildiği düşünülüyor.

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Tatil süresince Bella Hadid daha önce buna benzer fotoğraflar paylaşmıştı. Bu fotoğrafta Bella Hadid Mary Grace Swim marka bikinisiyle nefesleri kesiyor.

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kendall jenner Bella Hadid

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