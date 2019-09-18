Kendall Jenner imajını değiştirdi: Sarışın oldu

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Kendall Jenner podyumlara geri döndü. New York Moda Haftası'ndaki yokluğu tartışma konusu olunca anksiyete nedeniyle podyumlara ara verdiğini ancak kısa süre içinde döneceğini açıklayan Jenner sözünü tuttu.

Londra Moda Haftası'nda podyumda meslektaşları Bella ve Gigi Hadid'le birlikte yürüyen Kendall yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyayan Jenner yeni imajını da bu defileyle birlikte görücüye çıkarmış oldu.

Kendall Jenner'ın yeni saçları hayranlarını ikiye böldü. Kimi yeni imajın ona ayrı bir hava kattığını savundu kimileri ise tekrar esmer olması gerektiğini söyledi.

Jenner podyum sonrası soluğu partide aldı. 2018'in en çok kazanan mankeni olan Kendall Jenner'ın partide bile keyifsiz olması dikkat çekti.



