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Kendall Jenner'ın aylık geliri 'yok artık' dedirtti!

Kubra Akalın Kubra Akalın
ÜNLÜLER  | 25.09.2019 16:12 | Son Güncelleme

Kendall Jenner'ın aylık gelirinin 40 milyon dolar olduğu iddia edildi. Jenner, sadece modellikten değil, kardeşi Kylie ile birlikte kurdukları giyim markasından da para kazanıyor.

Dünyanın en çok kazanan modeli unvanına sahip olan Kendall Jenner’a yakın kişilerin iddiasına göre, modelin aylık geliri tam olarak 40 milyon dolar. Yani yaklaşık olarak 228 milyon TL…

14 yaşında başladığı modellik kariyeni sürdüren ve neredeyse her ay Calvin Klein, Stuart Weitzman, Estée Lauder, Marc Jacobs ve Fendi gibi lüks moda etiketleriyle işbirliği gerçekleştirerek sayısız projeye imza atan Jenner, Instagram'da da en çok takip edilen 15 kişiden biri.

Marka işbirliklerini sosyal medya hesabından da yaparak paza kazanan ünlü model, aynı zamanda kardeşi Kylie Jenner ile birlikte kurdukları giyim markasından ve yeni kozmetik markasından da hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.


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