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Kendall Jenner’ın fotoğraflarına kendini monteleyen adamı kimse durduramıyor

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 23.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Onun adı Kirby. Her ne kadar Kendall Jenner’ın haberi olmasa da ikisinin fotoğraflarla süren harika bir dostluğu var.

Kendisini Kendall Jenner’ın ikisi olarak tanıtan ve Instagram hesabını da Kirby Jenner adıyla açan bu adamın ilginç bir takıntısı var. Kirby birkaç yıldan beri Kendall Jenner’ın fotoğraflarına kendini photoshopla ekliyor. İşin ilginç yanı bazı fotoğraflarının aslından daha güzel görünüyor olması. Daha da ilginç yani Kirby bu sayede ABD’de meşhur olarak bir imza attı. Kirby’nin Instagram’da tam bir milyon takipçisi var ve bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Kirby: “Büyük ikiz kardeşim Kendall ve benim kopmaz bir bağımız var. Herkese rağmen tüm başarısız işlerimi destekler...” diyerek kendisinin hayaller aleminde yaşadığını gösteren tarzda bir açıklama yaptı. Çılgın bir Kardashian hayranı olan Kirby’nin Kendall Jenner’lı fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakalım.

Kendall Jenner’ın fotoğraflarına kendini monteleyen adamı kimse durduramıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kardashian Kirby Jenner

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