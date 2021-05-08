Kendall Jenner'ın zor günleri! 'Uykumun ortasında atak yaşıyordum'

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yıllarca panik ataklar geçirdiğini itiraf etti. 25 yaşındaki yıldız, Vogue dergisiyle dört bölümlük bir belgesel çekimi için kamera karşısına geçti.

Jenner, ‘Open Minded: Understanding Anxiety’ ismi verilen yapımda ‘düşük dereceli kaygı bozukluklarının nedenleri ve sonuçları’ konusu üzerine konuştu.

Birkaç yıl önce zihin sağlığı uzmanlarıyla sohbet ederken ilk atağını geçirdiğini söyleyen ABD’li güzel, “2-3 sene önce gerçekten çok kötü panik atak krizleri atlattım. Uykumun ortasında da korku atakları yaşıyordum. Kalp hissediyordum. Nefes alamıyordum ve çok kötüydüm” ifadelerini kullandı. Açıklamalarıyla takdir toplayan Jenner, Ruh Sağlığı Farkındalık Ayı olan mayıs ayında herkesi bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.





