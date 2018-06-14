Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi, ‘Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’ adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Aysel Enez'e, müziği ve aranjesi Barış Engurlu’ya ait ‘Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’ şarkısının süpervizörlüğü Kadir Şeker imzasını taşıyor.

Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’ şarkısının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde Şile Sahilköy'de çekildi.

31 yaşındaki şarkıcı, yeni teklisi hakkında, “Bolca dinleyeceğimiz şarkılar arasında yer almaya aday bir parçaya imza attık. Bu yaz bizim yazımız, sevenlerime bolca bu soruyu soracağım” dedi. Kendi, canlı performansları ve tarzı ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.



