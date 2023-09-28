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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 15. BÖLÜM! Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda, hangi gün? Son bölüm özeti

28.09.2023 19:49 | Son Güncelleme:
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Kendi Düşen Ağlamaz 15. bölüm ekranı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın başrolde olduğu dizi, her hafta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda, hangi gün? İşte Kendi Düşen Ağlamaz 15. bölüm ekranı ve son bölüm özeti

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 15. BÖLÜM

Alize, kendisine ulaşan tebligatla şok olmuştur. Şimdi uğraşması gereken bir başka sorun dava vardır; aynı tebligat Serkan'a da gidecek ve işler iyice karışacak, hatta Serkan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bir yandan dava açılmasın diye uğraşırken şimdi bir de Serkan davanın gerçekten açıldığını öğrenmesin diye uğraşır. Ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir. Aileler tüm bu olan bitenden habersiz düğün hazırlığına son hız devam ederken şimdi Alize ve Serkan'ın çözmesi gereken başka bir problem daha vardır. Ortadan kaybolan Adil'in peşine düşerler.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alize, büyük sırrı öğrenmiştir artık. Herkes, bu sırrın yemek masasında ortaya çıktığını sanmaktadır ama durum bambaşkadır. Alize zaten o masaya geldiğinde sırrı bilmektedir. Kendisine en başından beri kurulan bu oyuna oyunla karşılık verir ve evi terk eder. Alize’nin oyununa istemeyerek de olsa eşlik eden Serkan’ın ise içi hiç rahat değildir ve Alize’yi uyarır ancak Alize, babasına bir ders vermeye kararlıdır.

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Tüm aile ve arkadaşları çiftimizi barıştırmaya çalışır ancak arada verdikleri minik fireler, oyunun, bazıları tarafından anlaşılmasına yol açar. Alize bunun üzerine el yükseltir ve işi, Serkan’ın tüm itirazlarına rağmen avukata taşır ve göstermelik bir dava açmaya karar verir. Ancak oyunun ne gerçeğe, gerçeğin ise oyuna ne zaman dönüşeceğini henüz kimse bilmemektedir.


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