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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM! Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, saat kaçta? TRT 1 canlı izle ekranı

02.11.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün ve yeni bölüm ekranı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın başrolde olduğu dizi, her hafta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, saat kaçta? TRT 1 canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM! Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, saat kaçta? TRT 1 canlı izle ekranı

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizinin TRT 1 yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte yeni bölümde yaşanacaklar da merak edilmeye başlandı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam 18. bölümü ile ekranda olacak. İlgiyle izlenen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Bir yalanın içinde daha fazla yaşamak istemeyen Alize, tüm gerçeği Kadir'e anlatıp ortadan kaybolur. Alize'den kimse haber alamaz. Serkan ise sırrı açık eden Alize'ye çok öfkeli olsa da aşkı öfkesinin önüne geçer ve onu aramaya başlar. Serkan, Alize'yi kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulur ve ondan evliliklerine bir şans daha vermesini ister. Bu seferki yalansız, gerçek bir evlilik olacaktır. Ancak Alize çıktığı eve geri dönmemekte kararlıdır. Hal böyle olunca Serkan da çözümü yeni bir eve taşınmakta bulur.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’ın beklenmedik teklifi karşısında ne yapacağını bilemeyen Alize köşeye fena sıkışmıştır. Ama kararı ne olursa olsun Serkan’ı pişman etmeye de kararlıdır. Bu kez eli o kadar güçlü değildir. Alize ve Serkan bir savaşa girmiş olsalar da en büyük savaşı kendileriyle verecektir. Genç aşıklarımız, aşklarını inkar ettikçe bununla sınanmaya devam edecektir. Ama sonunda öyle bir yol ayrımına geleceklerdir ki; ya gerçekleri kabul edecek ya da son fırsatlarını da kaçıracaklardır.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:35 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
14:30 Seksenler
17:50 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Lingo
01:30 Teşkilat
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:50 Kapanış

Günün Magazin olayları


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