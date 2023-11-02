KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM! Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, saat kaçta? TRT 1 canlı izle ekranı

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizinin TRT 1 yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte yeni bölümde yaşanacaklar da merak edilmeye başlandı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam 18. bölümü ile ekranda olacak. İlgiyle izlenen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Bir yalanın içinde daha fazla yaşamak istemeyen Alize, tüm gerçeği Kadir'e anlatıp ortadan kaybolur. Alize'den kimse haber alamaz. Serkan ise sırrı açık eden Alize'ye çok öfkeli olsa da aşkı öfkesinin önüne geçer ve onu aramaya başlar. Serkan, Alize'yi kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulur ve ondan evliliklerine bir şans daha vermesini ister. Bu seferki yalansız, gerçek bir evlilik olacaktır. Ancak Alize çıktığı eve geri dönmemekte kararlıdır. Hal böyle olunca Serkan da çözümü yeni bir eve taşınmakta bulur.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’ın beklenmedik teklifi karşısında ne yapacağını bilemeyen Alize köşeye fena sıkışmıştır. Ama kararı ne olursa olsun Serkan’ı pişman etmeye de kararlıdır. Bu kez eli o kadar güçlü değildir. Alize ve Serkan bir savaşa girmiş olsalar da en büyük savaşı kendileriyle verecektir. Genç aşıklarımız, aşklarını inkar ettikçe bununla sınanmaya devam edecektir. Ama sonunda öyle bir yol ayrımına geleceklerdir ki; ya gerçekleri kabul edecek ya da son fırsatlarını da kaçıracaklardır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:35 İncir Ağacı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

14:30 Seksenler

17:50 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:10 Lingo

01:30 Teşkilat

03:40 Diriliş Ertuğrul

05:50 Kapanış





