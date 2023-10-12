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Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

12.10.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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Kendi Düşen Ağlamaz’ın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. TRT 1 yayın akışında bu akşam milli maçın yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam neden yok sorusu araştırılıyor. Oyuncuları arasında Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. İşte TRT 1 yayın akışı ve detaylar

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bu akşam tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. TRT 1 yayın akışına göre saat 20:00’da Kendi Düşen Ağlamaz’ın tekrarı yayınlanacak.
Saat 21:40’ta ise Hırvatistan Türkiye maçı ekrana gelecek.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
21:40 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"
23:40 Son Şans (Yabancı Sinema)

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