Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam neden yok sorusu araştırılıyor. Oyuncuları arasında Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. İşte TRT 1 yayın akışı ve detaylar
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bu akşam tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. TRT 1 yayın akışına göre saat 20:00’da Kendi Düşen Ağlamaz’ın tekrarı yayınlanacak.
Saat 21:40’ta ise Hırvatistan Türkiye maçı ekrana gelecek.
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
21:40 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"
23:40 Son Şans (Yabancı Sinema)