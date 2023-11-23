KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, bugün var mı? son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 21. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Alize’ye hak ettiği hayatı yaşatamadığı için kendini suçlayan Serkan, büyük bir karar verir. Bu karar ona yeni bir işin kapılarını açar. Anca Serkan, bu kapının ardında kimin olduğundan henüz habersizdir. Artık para sıkıntısını çözmüş olan Serkan, Alize için düşünmeden para harcamaya başlar. Bu durum Alize’nin hoşuna gitse de Serkan’ın harcadığı paranın miktarı Alize’yi işkillendirir. Sonunda Alize, Serkan’ın büyük bir fedakarlık yaptığını öğrenir ve çok üzülür. Alize bu durumu düzeltmek için Serkan’dan habersiz bir çözüm yolu bulur. Ancak Serkan, bunu öğrendiğinde işler, Alize’nin tahmin ettiği gibi olmayacaktır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Alize'nin, Serkan'ın motorunu satmasına karşılık yaptığı hamle, Serkan'ı incitir ve öfkelendirir. İkilinin yaptığı büyük tartışma, hayatlarıyla ilgili yeni ve ilginç kararlar alınmasına neden olur. Serkan'ın, bir arada yaşamak için bulduğu çözüm ise Alize'yi yeni bir arayışa itecektir. Mesut'un devreye soktuğu yeni planlar, herkesin hayatını köklü bir biçimde değiştirecektir. Şüphelerinin peşinden giden Alize, ulaştığı gerçekleri Serkan'a anlatmaya gittiğinde yeni ve kötü bir sürprizle daha karşılaşacaktır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İncir Ağacı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03: 10 Diriliş "Ertuğrul"

05:10 Lingo





