KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, bugün var mı? son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 21. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...
Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.
Alize’ye hak ettiği hayatı yaşatamadığı için kendini suçlayan Serkan, büyük bir karar verir. Bu karar ona yeni bir işin kapılarını açar. Anca Serkan, bu kapının ardında kimin olduğundan henüz habersizdir. Artık para sıkıntısını çözmüş olan Serkan, Alize için düşünmeden para harcamaya başlar. Bu durum Alize’nin hoşuna gitse de Serkan’ın harcadığı paranın miktarı Alize’yi işkillendirir. Sonunda Alize, Serkan’ın büyük bir fedakarlık yaptığını öğrenir ve çok üzülür. Alize bu durumu düzeltmek için Serkan’dan habersiz bir çözüm yolu bulur. Ancak Serkan, bunu öğrendiğinde işler, Alize’nin tahmin ettiği gibi olmayacaktır.
Alize'nin, Serkan'ın motorunu satmasına karşılık yaptığı hamle, Serkan'ı incitir ve öfkelendirir. İkilinin yaptığı büyük tartışma, hayatlarıyla ilgili yeni ve ilginç kararlar alınmasına neden olur. Serkan'ın, bir arada yaşamak için bulduğu çözüm ise Alize'yi yeni bir arayışa itecektir. Mesut'un devreye soktuğu yeni planlar, herkesin hayatını köklü bir biçimde değiştirecektir. Şüphelerinin peşinden giden Alize, ulaştığı gerçekleri Serkan'a anlatmaya gittiğinde yeni ve kötü bir sürprizle daha karşılaşacaktır.
06:20 İncir Ağacı
07:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03: 10 Diriliş "Ertuğrul"
05:10 Lingo