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  4. Kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti!

Kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti!

24.09.2024 00:35
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24.09.2024 00:35
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'Beni hak eden yok' diyerek 'damatsız' kendi kendine düğün yapan ve "Kübrasal" ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kübra Aykut'tan şoke eden haber geldi. TikTok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Aykut'un ölümünden 6 saat önce yaptığı paylaşımda gündem oldu.

'Kendime layık damat bulamıyorum' diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, sosyal medyada uzun süre konuşulan bir isim olmuştu.

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İNTİHAR ETTİ!

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

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GERİYE BİR MEKTUP BIRAKTI!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ!

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Aykut'un ölümünden 6 saat önce yaptığı paylaşımda, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Bu olay, sosyal medya dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen
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