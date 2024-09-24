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Kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.09.2024 00:35
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'Beni hak eden yok' diyerek 'damatsız' kendi kendine düğün yapan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'tan şoke eden haber geldi. Kübra Aykut, Sultanbeyli’de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut 5. kattan düşerek hayatını kaybetti!

'Kendime layık damat bulamıyorum' diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, sosyal medyada uzun süre konuşulan bir isim olmuştu.

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Sosyal medya fenomeninden gelen haber ise herkesi şaşırttı. Ekol TV'nin haberine göre; Kübrasal kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evde 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Aykut’un ölüm sebebi araştırılırken intihar etmiş olabileceği de iddialar arasında.

6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Aykut'un ölümünden 6 saat önce yaptığı paylaşımda, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Bu olay, sosyal medya dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

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tiktok fenomen
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