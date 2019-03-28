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Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 28.03.2019 09:07 | Son Güncelleme

Yıllardır kehanetleri yakından takip edilen ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili 2 kehaneti bulunuyor.

Ölmeden önce son gecesinde kendisine 'İyi geceler' diyen papaza, "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım." diyen kahinin Türkiye kehanetleri dikkat çekti. İşte mezarının hangi tarihte açılacağını dahi bilen kahinin herkesi şaşırtan kehanetleri...

Kendi ölümünü bilmişti!

'BU SON GECEM'

'BU SON GECEM'
Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine "İyi geceler" diyen bir papaza şu cevabı verir: "Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım…"
Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.
Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte.
Kehanetlerin şifrelerini okuyan uzmanlardan Fransız Peter Lemesurier, küresel ısınmaya ve kahinin birinci cilt 17'inci dörtlüğüne dikkat çekiyor:
Kırk yıl hiç gökkuşağı görülmeyecek Sonra kırk yıl boyunca her gün görülecek Kurak topraklar daha da kuraklaşacak Ardından dev su baskınları gelecek.

'GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK'

'GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK'
İngiliz uzmanlar, Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabının üçüncü cildini şöyle yorumluyor:
Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık (yer sarsıntıları) olacak. Fransız uzman Fontbrune ise karşı: O ciltteki kehanet Gölcük depremiydi. Yeni deprem yok.
Nostradamus'un haber verdiği depremin 1999'da olduğunu iddia edenlerin yanı sıra kimilerine göre büyük bir deprem daha bekleniyor.

TÜRKİYE'YLE İLGİLİ 2 KEHANETİ DAHA BULUNUYOR

TÜRKİYE'YLE İLGİLİ 2 KEHANETİ DAHA BULUNUYOR
Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus, öngörülerinde Türkiye'ye de yer ayırıyor. Türkiye ile ünlü kahinin iki kehaneti bulunuyor:

ATİNA İLE SAVAŞ

ATİNA İLE SAVAŞ
Deprem ve savaş Fransız şifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune'ye göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52'nci dörtlüğünde geçiyor: Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, Sonraki baharda iki kez daha olacak Korent, Efes boğulacak denizde Yiğit şampiyonlar savaşa girecek…
Fontbrune'un ismini veremediği bir ülke iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek.
Ardından iki ülke askeri savaşa girecek Türkiye ile ilgili ikinci kehanet üçüncü cildin üçüncü dörtlüğünde geçiyor:

TOPRAK SARSILACAK

TOPRAK SARSILACAK
Mars, Merkür ve Ay biraraya gelecek, Güney'de korkunç bir kuraklık görülecek Asya'nın dibindeki toprak sarsılacak Korent ve Efes'te karışıklık…
Nostradamus'a göre III. Dünya Savaşı 2076'da meydana geliyor.
(Bir kısım şifre çözücüler III. Dünya Savaşı'nın tarihi için 1987'yi gösterirken McHall, Nostradamus'un ne kadar süreceği belli olmayan bu savaşın tarihini 2076 olarak gördüğünü iddia ediyor)
Fransız kahin, 'büyük kaos' dönemi dediği IV. Dünya Savaşı'nın tarihini de belirliyor: 2106
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Anahtar Kelimeler:
kehanet Nostradamus

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