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Kendi oyuncusunu tokatladı, oyundan atıldı

İTALYA HABERLERİ  | 17.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

İtalya Serie D ekiplerinden Grosseto Teknik Direktörü Lamberto Magrini, kendi oyuncusunu tokatladığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

İtalya Serie D takımlarından Grosseto ile Monterosi arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir olay yaşandı.

Maçın 73. dakikasında Grossetolu oyuncu Riccardo Cretella yerini Mattia Ravanelli'ye bıraktı. Ancak Cretella oyundan alınmasına sinirlenince, teknik direktör Magrini tarafından saldırıya uğradı.

Grosseto Teknik Direktörü Lamberto Magrini, kendi oyuncusunu tokatladığı için gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Serie D Lamberto Magrini Riccardo Cretella Mattia Ravanelli

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