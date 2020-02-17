Kendi oyuncusunu tokatladı, oyundan atıldı

İtalya Serie D takımlarından Grosseto ile Monterosi arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir olay yaşandı.
Maçın 73. dakikasında Grossetolu oyuncu Riccardo Cretella yerini Mattia Ravanelli'ye bıraktı. Ancak Cretella oyundan alınmasına sinirlenince, teknik direktör Magrini tarafından saldırıya uğradı.
Grosseto Teknik Direktörü Lamberto Magrini, kendi oyuncusunu tokatladığı için gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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