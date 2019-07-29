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Kendi özel plajını inşa etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Arka bahçenizde kendi kişisel plajınıza sahip olabilirsiniz. Zydeco İnşaat şirketinin kurucusu Eric White, egzotik bir seyahat rehberinin sayfalarından fırlamış gibi çarpıcı görünen özel vahalar inşa ediyor.

Yaz tatilleri güneş, deniz ve kum ile ilgilidir. Tatilin tadına hiç bir zaman doyum olmaz ama maalesef bazılarımız için deniz kenarına gitmek zor bir iştir. Çünkü bazen işler yolunda gitmeyebilir. Ya zaman ya da maddi durum ayarlanamayabilir. Peki siz tatile değil de tatil sizin ayağınıza gelse nasıl olur?

Eric White’ın şirketi Zydeco Construction, arka bahçelerinde bunun gibi harika havuzlar inşa ediyor. Tıpkı bir vaha gibi görünüyorlar.

20 BİN DOLARA MAL OLUYOR

Dış inşaat şirketi Maurepas, Louisiana'da bulunuyor ve yaklaşık 20.000 dolar gibi bir fiyata mal olacak yüzme havuzunu eşsiz görünümlü plajlara dönüştürme konusunda uzmanlaşmış. Bu müthiş vahaların en sevilen komşu olmanızı sağlayacağından emin olabilirsiniz.

'FARKLI ŞEYLER YAPMAK HEP HAYALİMDİ'

White, USA Today’in The Daily Advertiser’ına “Bu farklı şeyleri yapmak her zaman benim hayalimdi” dedi. Hep bir şeyleri gerçekleştirmenin bir yolunu bulmaktan bahsediyorum. Herhangi bir duruma bakabilir ve düzeltmek için bir yol bulabilirim. Çoğu şirketin sunmadığı, özellikle de özel talepler için markette kalmayı seviyorum. ”

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

White'a göre çok zor bir hayatı vardı. “Sekiz ay boyunca 15 yaşındayken evsiz kaldım” dedi. Çünkü “dokuzuncu sınıfta okulu bıraktı ve sadece ikinci sınıf bir okuma becerisine sahipti.” Neyse ki, birkaç iş değiştirdikten sonra, bir takım yerlerde yöneticisi oldu ve sonunda kendi şirketi Cool Pools'u kurmaya cesaret etti. Şimdi, bu muhteşem vaha tarzı havuzları yapan Zydeco İnşaat'ın kurucusu.

TÜM DÜNYA KAVRULUYOR

Siz de kendi imkanlarınızla bu fikirden ilham alıp kendi vahanızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca Avrupalılar ve tüm dünya yanan güneşin altında neredeyse eriyor, bu yaz her zamankinden daha sıcak. Bu kadar yoğun sıcaklıklarda ne yapılması gerektiğini ve hayatta kalmak için nasıl soğuk kalacağını bilmek her zamankinden daha önemli. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde içeride kalmanızı, iyi bir güneş kremi kullanmanızı ve su sıçratarak kendinizi yenilemenizi öneriyor. Ancak, vücudunuz ısıyı koruyarak tepki vereceğinden buz gibi su veya buz torbası uygulamaktan kaçının.

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