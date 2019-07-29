Kendi özel plajını inşa etti!

Yaz tatilleri güneş, deniz ve kum ile ilgilidir. Tatilin tadına hiç bir zaman doyum olmaz ama maalesef bazılarımız için deniz kenarına gitmek zor bir iştir. Çünkü bazen işler yolunda gitmeyebilir. Ya zaman ya da maddi durum ayarlanamayabilir. Peki siz tatile değil de tatil sizin ayağınıza gelse nasıl olur?

Eric White’ın şirketi Zydeco Construction, arka bahçelerinde bunun gibi harika havuzlar inşa ediyor. Tıpkı bir vaha gibi görünüyorlar.

20 BİN DOLARA MAL OLUYOR

Dış inşaat şirketi Maurepas, Louisiana'da bulunuyor ve yaklaşık 20.000 dolar gibi bir fiyata mal olacak yüzme havuzunu eşsiz görünümlü plajlara dönüştürme konusunda uzmanlaşmış. Bu müthiş vahaların en sevilen komşu olmanızı sağlayacağından emin olabilirsiniz.

'FARKLI ŞEYLER YAPMAK HEP HAYALİMDİ'

White, USA Today’in The Daily Advertiser’ına “Bu farklı şeyleri yapmak her zaman benim hayalimdi” dedi. Hep bir şeyleri gerçekleştirmenin bir yolunu bulmaktan bahsediyorum. Herhangi bir duruma bakabilir ve düzeltmek için bir yol bulabilirim. Çoğu şirketin sunmadığı, özellikle de özel talepler için markette kalmayı seviyorum. ”