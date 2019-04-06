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Kendi yaptığı elektro gitarı fişe takınca dehşete düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Brezilya'da kablosunu bağlayıp tasarladığı elektro gitarı fişe takan adam az kalsın büyük bir facianın yaşanmasına neden oluyordu.

Brezilya'da gitara bağladığı kabloyu fişe takan adam büyük bir tehlike atlattı. Elektro gitar yaptığını sanan genç, fişi takıp gitarın iletken kısmına dokunduğu sırada kötü sürprizi yaşadı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya elektrik tehlike

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