Kendi yaptığı elektro gitarı fişe takınca dehşete düştü

Brezilya'da gitara bağladığı kabloyu fişe takan adam büyük bir tehlike atlattı. Elektro gitar yaptığını sanan genç, fişi takıp gitarın iletken kısmına dokunduğu sırada kötü sürprizi yaşadı. İşte o görüntü.
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