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Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan 7 kişi tutuklandı

01.10.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurların telefonlarına uzaktan erişim programı yükleterek banka hesaplarındaki paraları çalan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, aradıkları kişilerin hesaplarında olağan dışı para çıkışı olduğu gerekçesiyle "bunları kontrol etmek ve hesaplarını güvene alabilmek için" mağdurların telefonlarına uzaktan erişim programı yüklettiğini ve bu yolla dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin yükletilen programla kişilerin mobil bankacılık sistemlerine erişim sağladığı, hesaplardan kredi oluşturarak tutarları üçüncü şahıslara ait banka hesaplarına transfer ettiği belirlendi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Antalya'da 1, Konya'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de 5 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin lüks rezidanslarda yaşadıkları belirlendi ve burada yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, binlerce sim kart ve laptop ile binlerce kişinin açık kimlik bilgilerinin olduğu dijital kayıtlar ele geçirildi.

Öte yandan, ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezinin bu ikamet olduğu, iş ve işlemlerin bu merkezden tek elden yürütüldüğü, paraların buradan transfer edildiği belirlendi.

Kurulan hesap ağları vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yapılarak izi kaybettirilmeye çalışılan paranın çok kısa sürede nakde çevrildiği tespit edildi.

İncelemelerde ayrıca şüphelilerin, kapora dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kendilerini avukat olarak tanıtma yöntemiyle dolandırıcılık, bahis dolandırıcılığı, sahte fatura dolandırıcılığı ile mağdurları milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 8 şüpheliden 7'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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