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Kendinden büyük eşini terk etti, nedeni ise olay oldu! Müge Anlı'yı sonunda çıldırttı! "Zina sadece yatakta olmuyor..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.10.2024 11:35
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2013 yılında evlendiği 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlatan 50 yaşındaki Zeynep Hanım Müge Anlı canlı yayınında eşi Yakup'la stüdyoda yüzleşti. "Sevenlerime rezil etmeyin. Beynimde tümör olduğu için gittim" diyen kayıp eş Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Kendinden büyük eşini terk etti, nedeni ise olay oldu! Müge Anlı'yı sonunda çıldırttı! "Zina sadece yatakta olmuyor..."

50 yaşındaki Zeynep Kaya Ünal Hanım, 2013 yılında evlendiği 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlattı ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Evliyken ihanete uğradığını söyleyen Zeynep Hanım, psikolojisi bozulduğu için kendisini 3 yıl eve hapsettiğini anlattı.

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"BEYNİMDE TÜMÖR ÇIKTI O YÜZDEN GİTTİM!"

İddiaların ardından Yakup telefonla yayına bağlandı. "Ben bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Zeynep'i üzmek istemediğim için hiçbir şey söylemeden gittim. Tedavi için para bulmam gerekiyordu. Zeynep zaten avukata talimat vermiş ben de ondan boşanmak istiyorum ama Zeynep'i üzmek istemediğim için gittim" dedi.

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Evden gitmeden 7 ay önce tümör olduğunu öğrendiğini belirten Yakup, "Benim hayatımda kadın yok. Beni rezil etmesin. Sevenlerime rezil etmesin. Benim çevremde kimse yok, ilaç paramı karşılayamıyorum. Ben bir arkadaşın yanındaydım oradan çıktım başka yerdeyim şu an. Ben hayatımda kimseyi istemiyorum. Konuştuğum olabilir ama zina yapmadım. Tek isteğim boşanmak." ifadelerini kullandı. Zeynep Hanım da "Tümör olduğuna inanmıyorum" dedi.

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MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Yakup da "Oraya çıkıp da rezil etmesin beni. Benden ne istiyor? Benim yakamı bıraksın. Sevenlerime rezil etmesin" deyince Müge Anlı'yı kızdırdı. Ünlü sunucu, "Sen kendini popstar falan zannediyorsun herhalde. Sevenlerim falan, sevenin kim? Senin sevenin bu rahatsızlığını öğrenince arar kollar." dedi.

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"BAŞKA KADINLARLA KONUŞMANIN ADI ZİNA!"

Anlı, şu sözlerle Yakup'a sert çıktı: "Gel eğer yalanın varsa yalanını bulurum. Kardeşim yalapşap evlenmeyecektiniz. Bu kadın kilo aldı yaş farkı var senin gözün yok muydu? Sen de 15 yaş büyük kadınla evlenmeyecektin. Bu kadın 3 yıldır evden çıkamıyor. Hastalık yoksa bizi oyalama. Boşanmanın da kuralı var. Aklını başına al. Kadının babasının evinde otururken de iyiydi. Sanki Tarkan, seni tanıyacak üç beş işi vardır. Gel de biz de seni sevelim. Karşında bıraktığın insanların duygusu yok mu? Niye evlendin o zaman. Evine yerleşip oturmak... Açtın mı kadına bir ev. Almışsın kirli çoraplarını gelmişsin bunların evinde oturmaya. Evliyken başka kadınlarla konuşmanın adı zina. İlla yatakta yakalamaya gerek yok. Gel karına sahip çık."

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Müge Anlı
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