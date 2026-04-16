Kendisi bile itiraf etti! Maç biter bitmez Neuer'den Arda Güler sözleri

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Real Madrid’i Almanya’da 4-3 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. İlk maçta İspanya’da alınan 2-1’lik galibiyetin de etkisiyle Alman ekibi, toplamda 6-4’lük skorla yarı finale yükselmeyi başardı.

YARI FİNAL BİLETİ BAYERN’İN

İki maçlık eşleşmede üstün performans sergileyen Bayern Münih, güçlü rakibi Real Madrid’i saf dışı bırakarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Alman temsilcisi, kritik anlarda bulduğu gollerle turu geçen taraf oldu.

ARDA GÜLER DAMGA VURDU

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu. Genç yıldız, biri frikikten olmak üzere iki gol atarak performansıyla adeta maça damgasını vurdu. Oyunun hem skora hem de tempoya etki eden isimlerinden biri olan Arda Güler, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

NEUER’DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, maçın ardından Arda Güler’in golleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Neuer, DAZN mikrofonlarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aslında topu dışarıdaki Stani’ye (Josip Stanisic) atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu (İlk gol). Resmen berbat bir pas verdim. O da (Arda Güler) harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı.

Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."