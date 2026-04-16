SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Kendisi bile itiraf etti! Maç biter bitmez Neuer'den Arda Güler sözleri

Bayern Münih, Real Madrid’i iki maçta da yenerek yarı finale çıktı. Arda Güler’in iki golle parladığı gecede, Neuer genç yıldızın yeteneğine övgü yağdırdı.

Kendisi bile itiraf etti! Maç biter bitmez Neuer'den Arda Güler sözleri
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Real Madrid’i Almanya’da 4-3 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. İlk maçta İspanya’da alınan 2-1’lik galibiyetin de etkisiyle Alman ekibi, toplamda 6-4’lük skorla yarı finale yükselmeyi başardı.

YARI FİNAL BİLETİ BAYERN’İN

Kendisi bile itiraf etti! Maç biter bitmez Neuer den Arda Güler sözleri 1

İki maçlık eşleşmede üstün performans sergileyen Bayern Münih, güçlü rakibi Real Madrid’i saf dışı bırakarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Alman temsilcisi, kritik anlarda bulduğu gollerle turu geçen taraf oldu.

ARDA GÜLER DAMGA VURDU

Kendisi bile itiraf etti! Maç biter bitmez Neuer den Arda Güler sözleri 2

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu. Genç yıldız, biri frikikten olmak üzere iki gol atarak performansıyla adeta maça damgasını vurdu. Oyunun hem skora hem de tempoya etki eden isimlerinden biri olan Arda Güler, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

NEUER’DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Kendisi bile itiraf etti! Maç biter bitmez Neuer den Arda Güler sözleri 3

Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, maçın ardından Arda Güler’in golleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Neuer, DAZN mikrofonlarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aslında topu dışarıdaki Stani’ye (Josip Stanisic) atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu (İlk gol). Resmen berbat bir pas verdim. O da (Arda Güler) harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı.

Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.