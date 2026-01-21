SPOR

Kendisi bile şaştı! Fenerbahçe istemiyordu: En Nesyri'ye öyle bir talip çıktı ki...

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri için Avrupa’dan gelen ilgi transfer gündemini hareketlendirdi. İtalya’dan sürpriz bir devreye giriş, iptal edilen yüksek bütçeli bir transfer ve kulislerde konuşulan yeni planlar sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiriyor.

Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler'de bekleneni veremeyen ve beğenilmeyen golcünün adı özellikle İtalyan kulüpleri ile anılırken, dünya devi bir kulüp daha yıldız isim için devreye girdi.

JUVENTUS İSTİYOR

İtalya basınında yer alan haberlere göre Juventus, hücum hattını güçlendirmek için alternatiflerini genişletti. Napoli’nin ardından Torino temsilcisinin de En-Nesyri’yi transfer listesine eklediği belirtilirken, teknik heyetin Faslı golcüyü yakından takip ettiği aktarıldı.

MATETA TRANSFERİ RAFA KALKTI

Juventus’un öncelikli hedeflerinden biri olan Jean-Philippe Mateta için Crystal Palace’ın talep ettiği 40 milyon euroluk bonservis bedeli, İtalyan ekibine geri adım attırdı. Sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Fransız futbolcu için bu rakamın yüksek bulunduğu ve transferden vazgeçildiği ifade edildi.

EN-NESYRI İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Mateta dosyasını kapatan Juventus’un, rotasını Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri’ye çevirdiği öğrenildi. İtalyan kulübünün kısa süre içinde sarı-lacivertli yönetimle temas kurmaya hazırlandığı ve şartları yoklayacağı öne sürüldü.

NAPOLI İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Transfer döneminde adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan En-Nesyri için Napoli seçeneğinin de güçlü olduğu konuşuluyor. İtalyan ekibiyle daha önce temas kurulduğu ve taraflar arasında anlaşma ihtimalinin masada olduğu belirtiliyor.

