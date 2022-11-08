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Kendisinden 10 yaş küçük eşi var! Seray Sever'dan Yağmur Atacan-Pınar Altuğ bombası... O sözleri küstürmüş

08.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever yıllar önce Behzat Uygur'a yaş farkıyla sık sık konuşulan Yağmur Atacan-Pınar Altuğ hakkında söylediği sözü açıkladı. Seray Sever ikilinin yaş farkı üzerinden Pınar Altuğ'la dalga geçmesine dair konuşurken "Büyük konuştum" dedi.

Kendisinden 10 yaş küçük eşi var! Seray Sever'dan Yağmur Atacan-Pınar Altuğ bombası... O sözleri küstürmüş

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile birlikte Seray Sever 2. Sayfa'da ünlü çiftlerin yaş farkı hakkında konuştu. Kendisi de eşinden büyük olan Sever yıllar önce talk show yaparken Pınar Altuğ hakkında söylediği bir sözü açıkladı.

"Pınar o dönem bana küstü" diyerek yaptığını açıklayan Seray Sever herkesi şaşırttı.

PINAR ALTUĞ'U KIZDIRAN SÖZLER

Seray Sever yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan hakkında söylediklerini şu sözlerle anlattı:

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"Behzat Uygur konuğumdu, 'Ay dedim dikkat et Pınar gelince oğlanı sakla da' dedim. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum genç koca aldım, arada büyük konuşmalar iyi oluyor. Oğlanı sakla dedim Pınar size filan gelirse diye... Benim şuursuzluğum Pınar bunu duyuyor, bana bozuluyor. Espri dedim, filan..."

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Seray Sever Behzat Uygur söyledi

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