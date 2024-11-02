Kendisinden 13 yaş büyük ünlü isimle aşk yaşıyor! Berker Güven eleştirilere sert çıktı! 'Kadın büyük olunca...'

Vatanım Sensin, Zalim İstanbul, Alev Alev ve son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berker Güven kendisinden 13 yaş büyük olan ünlü oyuncu Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift zaman zaman aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalıyor. Berker Güven Aramızda Kalmasın kameralarına yakalandı ve özel hayatı hakkında açık açık konuştu.

'KADIN BÜYÜK OLUNCA...'

Ünlü isme, sevgilisi Nihal Yalçın ile arasındaki yaş farkı yine soruldu. Berker Güven bu soruya; 'Ya 12, ya da 13 olması lazım emin değilim. Takılmaya gerek yok. Erkek 13 yaş büyük olunca bir şey olmuyor. Kadın büyük olunca herkes ayağa kalkıyor. Gerek böyle şeylere. Bu insanın özelinde bir şey. Mutlu olduktan sonra çokta önemi yok.' diyerek yanıt verdi.

2017 yılında gösterime giren "Babam" filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşan Berker Güven, "Vatanım Sensin" dizisinde "Aleksi" karakterini canlandırarak birçok kişinin beğenisini kazandı.