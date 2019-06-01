Kendisinden ağır tüyleri vardı! Geçirdiği değişim ağızları açık bırakıyor

Kendisine bakamayacak kadar yaşlı sahibinin yanında fark edilip barınağa götürülen kedinin tüyleri kesilince yaşadığı inanılmaz değişimi görünce ağzınız açık kalacak. Sinbad adlı bir İran kedisi, Cihcago’da yaşlı sahibinin yanında hayatına devam ediyordu. Bir gün eve gelen hizmetli kedinin kirden ve bakımsızlıktan birbirine geçmiş tüylerini ve perişan halini görünce hemen Anti-Cruelty Society ile irtibata geçti. Dernek görevlisi Elliot Serrano, Love Meow sitesine yaptığı açıklamada “Sinbad bize, bir hizmetlinin onu yaşlı bir adamın yanında görmesi neticesinde geldi. Sahibi kendisine bile bakamayacak kadar yaşlı olduğu için Sinbad ile de uzun zamandır hiç ilgilenememişti” açıklamasında bulundu. Ardından bakımı yapılan Sinbad’ın geçirdiği değişim başta dernek görevlileri olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

Sinbad, yaşlı sahibinin kendisiyle ilgilenememesinden dolayı 2 kilodan fazla tüyle uzun süre yaşamak zorunda kalan bir İran kedisi.

Bir hizmetlinin onu yaşlı sahibinin evinde perişan halde görmesiyle birlikte soluğu barınakta alıyor.

Dernek yetkilileri “sahibi kendisine bile bakamayacak durumdaydı, Sinbad’ın bu durumda olmamasına açıkçası çok şaşırmadık” diyor.

Sinbad derhal üzerindeki 2 kiloyu aşan kirli ve birbirine yapışmış tüylerden kurtarılıyor, kedi ağırlığının yarısından fazlasını kaybediyor böylece.

Dernek görevlisi Elliot Serrano: “Tüylerini keserken Sinbad son derece sabırlı ve sakindi. Bu iş saatlerimizi aldı. Sindirim sisteminin hala çalışıyor olduğunu anlamak için yiyecek verdik.”

Uzun süredir bu halde olduğu için pek hareket edemeyen Sinbad’ın bacak kaslarının aşırı zayıf olduğu görülüyor.

Tedavisine başlanan Sinbad neyse ki tedaviye olumlu yanıt veriyor, bunun yanında insanlardan gördüğü sevgi ve ilgi ile kısa sürede toparlanıyor.

Elliot: “Onun insanları bu kadar seviyor olması beni çok etkiledi, üstelik onlardan her zaman ilgi ve sevgi görmediğini düşünürsek” şeklinde konuşuyor ve ekliyor, onlardan öğreneceğimiz çok şey var.

Daha sonra onun barınakta kalmasına içi elvermeyen Elliot Sinbad’a evini açıyor.

İlk başlarda bunun geçici bir misafirlik olmasını planlayan Elliot zamanla Sinbad’a o kadar alışıyor ki onu sahiplenmeye karar veriyor. Şimdilerde Elliot ve Sinbad birlikte mutlu ve sakin bir hayat sürüyorlar.

