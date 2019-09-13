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Kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere saldıran Reynmen karakolluk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçen Reynmen, dün gece kız arkadaşı ve kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Olay sonrası karakolluk olan Reynmen, polis arabasında gülerek poz verdi.

Çıkardığı Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere saldırdı. Gözaltına alınan Reynmen, polis arabasında gülerek kameralara poz verdi.

MUHABİRİN TELEFONU ZORLA ALDI

Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.

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ÖNCE DARP SONRA TOKAT

Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakolu gidip şikayetçi oldu.

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POLİS ARACINDA GÜLEREK POZ VERDİ

Emniyet mensuplarının bulduğu Reynmen ise Sarıyer Polis Karakolu'na götürüldü. Polis aracında görüntülenen Reynmen, kameralara bakarak gülmesi ise herkesi şaşkına uğrattı.

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REYNMEN LAKAPLI YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1996 yılında doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

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Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır.

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu
Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.


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Reynmen yusuf aktaş karakolluk oldu

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