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Kendisini sert eleştirenlere iç çamaşırlı pozuyla cevap verdi! Büyük beden sosyal medyadan meydan okudu

26.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Bayan Bailey’ ismiyle paylaşım yapan büyük beden bir model, fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştiren kullanıcılara iç çamaşırlı pozuyla cevap verdi. Beden pozitifliği savunucu olan Baily, kiloları nedeniyle hayatı boyunca zorbalığa uğradığını söyleyerek kendisini gizlemediğini belirtti.

Kendisini sert eleştirenlere iç çamaşırlı pozuyla cevap verdi! Büyük beden sosyal medyadan meydan okudu

Büyük beden bir model olan Bailey, kadınların kusursuz güzellik anlayışı kalıplarının arasında sıkışıp kaldığını belirterek fazla kilolarını eleştirenlere iç çamaşırıyla meydan okudu. Her bedenin aynı ölçülerde olmadığını ve güzelliğin belirli bir standartta algılanmaması gerektiğini söyleyen Bailey’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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“SEKSİ POZLARIMI YAYINLAMAYA ÇALIŞIYORUM”

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Büyük beden kadınların seksi olmadığına yönelik olarak ortaya atılan ön yargıyı yıkmak istediğini dile getiren Bailey, “Vücudumun her bir köşesini seviyorum. İlk günden beri her zaman kıvrımlarım oldu ve bundan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Sosyal medyanın izin verdiği ölçüde seksi pozlarımı yayınlamaya çalışıyorum” dedi.

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Bailey’in gönderisi kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti ve büyük beden model güzelliği ve cesareti için övgü dolu yorumlar topladı. Bailey’in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, “Çok güzelsin” , “Cesaretin için seni tebrik ediyoruz” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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