Hayatını tamamen değiştirdi! Fazla kilolarından şikayet eden Rebecca Wilkinson Türkiye’de bambaşka biri oldu

Rebecca Wilkinson isimli bir kadının hayatı gittiği falcının söylediklerinden sonra köklü bir değişime uğradı. 30 yaşındaki kadın, genç yaşlardan beri fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. 18 yaşında ilk çocuğuna hamile kaldıktan sonra kilo alım sürecinin kontrolden çıktığını ifade eden Rebecca Wilkinson, iki yıldan kısa bir sürede tam 65 kilo aldı. Gittiği bir falcı sağlıksız yeme alışkanlığına devam etmesi durumunda bir geleceği olmadığını ifade edince Wilkinson, radikal bir kararla kilo verme sürecine başladı.

İNGİLTERE’DEN ANTALYA’YA UÇTU

İngiltere Derbyshire'da yaşayan Rebecca, 28 yaşındayken kilo verme süreci için önemli bir adım attı. Antalya’ya gelerek tüp mide ameliyatı olan kadın operasyondan sadece 1 yıl sonra tanınmaz hale geldi. 58-60 bedene sığmakta zorlandığını ifade eden Rebecca, yıllarca devam eden başarısız diyet girişimlerinden sonra tüp mide ameliyatı sayesinde 104 kilo verdi, ve 78 kiloya kadar düştü.

Falcının söylediklerinden sonra büyük bir korku yaşadığını dile getiren Rebecca Mirror gazetesine yaptığı açıklamada, “Falcıyı ziyaret ettiğimde bana söyledikleri karşısında gerçekten dehşete düştüm ve korktum. Kartlarda benim için bir hayat görmediğini söylediğinde harekete geçmem gerektiğini bir kez daha anladım” dedi.

ZORBALIKLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Türkiye’ye geldiğinde geçirdiği ameliyat sayesinde hayatının değiştiğini belirten Rebecca, “Ameliyattan sonra hızla kilom düşmeye başladı. Bu benim hayatımı değiştirdi. Okulda diğer kızlardan daha iri olduğum için bana 'çift katlı Rebecca' adını taktılar. Kendimi daha iyi hissetmek için sürekli yemek yedim. Şimdi o yıllarda yaşadıklarımı düşününce şu anki halimden mutluluk duyuyorum” diye konuştu.



