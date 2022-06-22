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"Kene avcısı" keklik ve sülünler Tokat'ta yetiştiriliyor

22.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erbaa ilçesinde 2008 yılında oluşturulan Keklik ve Sülün Üretim İstasyonu'nda her yıl yetiştirilen biner keklik ve sülün, keneyle mücadele kapsamında doğaya bırakılıyor - Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl: - "Bugüne kadar 12-13 biner keklik ve sülünün doğaya salımı yapılmıştır"

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Keklik ve Sülün Üretim İstasyonu'nda, keneyle mücadelede faydalanılmak üzere keklik ve sülün yetiştiriliyor.

Erbaa Belediyesince 2008 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde 1700 metrekare alanda Keklik ve Sülün Üretim İstasyonu kuruldu.

Keklik ve Sülün Üretim İstasyonu'nda her yıl biner keklik ve sülün yetiştirilip keneyle mücadele kapsamında doğaya bırakılıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, bölgedeki tek keklik ve sülün üretim istasyonunun ilçelerinde bulunduğunu söyledi.

İstasyonda keklik ve sülün üretiminin yıllardır devam ettiğine dikkati çeken Karagöl, "Buradaki amacımız, doğal yaşama katkı sağlamak. Kene mücadelesi kapsamında ürettiğimiz keklik ve sülünleri doğaya salıyoruz." dedi.

- "Bu sene de bin keklik ve bin sülünü doğaya salacağız"

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı vakalarının Tokat ve Sivas'ta yaygın görüldüğüne işaret eden Karagöl, şöyle devam etti:

"Burada keklik ve sülünlerin üretimine destek ve önem verip, insanlarımızın rahat şekilde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Keklik ve sülünlerin doğaya salımını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında üretim yapıp Tarım ve Orman Bakanlığına da destek oluyoruz."

Karagöl, Erbaa'da 10 yılı aşkın süredir keklik ve sülün üretiminin sürdüğünü belirterek, "Her yıl ortalama bin keklik ve bin sülün üretimi yapılıyor. Bugüne kadar 12-13 biner keklik ve sülünün doğaya salımı yapılmıştır. Bu sene de bin keklik ve bin sülünü doğaya salacağız." diye konuştu.

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