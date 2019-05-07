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Kentsel dönüşüm! 3 yıldır şehrinin sokaklarını boyuyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 07.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm! Fransız sanatçı, boyası eskiyen duvarlardan klimalara kadar her şeyi büyüleyici çizgi filmlere dönüştürerek karanlık ve pis sokakları aydınlatıyor.

Kentsel dönüşüm! 3 yıldır şehrinin sokaklarını boyuyor

Bir Fransız sanatçı, şehrini aydınlatmak için sokakları boyamaya başladı. Cal olarak bilinen sanatçı, Lyon'lu ve kentin kentsel özelliklerini sokak sanatına dahil ediyor.
Boyası soyulan duvarlara, demir plakalara ve terk edilmiş yerlere cesur, parlak hayvanlar, komik resimler ve çizgi film yüzleri ekleyerek sokakları renklendiriyor.
Üç yıldır bu işi yapan adam, Instagram'da yarattıklarını paylaşıyor. Şu anda bu renkli adamın Instagram'da 9.000'in üzerinde takipçisi var.

İşte Cal'ın o tasarımları...

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