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Kenya 3 - 2 Tanzanya (Afrika Uluslar Kupası)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2019 08:22 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Kenya, Tanzanya'yı 3-2 yendi.

Kenya 3 - 2 Tanzanya (Afrika Uluslar Kupası)

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu maçında Kenya ile Tanzanya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısının 6. dakikasında Simon Msuva Tanzanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kenya 39. dakikada Michael Olunga ile beraberliği sağlasa da 1 dakika sonra Mbwana Samattaile ile golü bulan Tanzanya ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Kenya ikinci yarıda daha etkili bir performans sergileyerek 62. dakikada Johanna Omolo ve 80. dakikada ilk golün de sahibi olan Michael Olunga'nın bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya tanzanya afrika uluslar kupası

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