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Kenya, kuraklık gerekçesiyle GDO'lu gıdaya izin verdi

05.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya, kuraklık gerekçesiyle GDO'lu gıdaya izin verdi

İSTANBUL (AA) - Kenya hükümeti, kuraklığı gerekçe göstererek genetiği değiştirilmiş (GDO) tarım ürünlerine ilişkin yasağı kaldırdı.

Bakanlar kurulu tarafından alınan kararda, bundan sonra GDO'lu tarım ürünlerinin üretimi ve ithaline izin verileceği belirtildi.

2012'de konulan yasağı kaldıran karar, kuraklık mücadele çerçevesinde alındı.

Kenya ve çevre ülkelerde görülen kuraklıktan ötürü bölgedeki gıda krizi aylardır sürüyor.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, laboratuvar ortamında diğer bitkiler, hayvanlar, virüsler ya da bakterilerden alınan genlerle DNA'sı değiştirilen bitki ya da et ürünleri olarak tanımlanıyor.

Dünya çapında en çok kullanılan GDO'lu ürünler, mısır, soya fasulyesi ve şeker pancarı olarak biliniyor.

Dünya pazarındaki GDO'lu tohumların çoğunu, ABD'li tohum üreticisi Monsanto'yu satın alan Alman şirketi Bayer üretiyor.

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Kenya gdo gıda

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